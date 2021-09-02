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МБРР выделил 16,6 млн евро на модернизацию и реконструкцию 30 школ в Витебской области

Витебская область
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За счет кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в Витебской области в 2021-2022 годах намерены провести реконструкцию и модернизацию 30 учреждений среднего образования.

По его словам, МБРР предоставил 16,6 млн евро, из которых уже освоено более 7,5 млн евро, передает БелТА.

«Сегодня ремонт произведен либо продолжается в 27 учреждениях образования. Мы поставили перед собой задачу, несмотря на то, что программа банка рассчитана на 2021-2025 годы, основную работу завершить в этом году. На 2022-й останутся три школы», — отметил , начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома.

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Витебская область МБРР образование
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