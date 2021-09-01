В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» был обыск. Один человек задержан

Вчера в соцсетях появились сообщения о том, что силовики пришли в «Ахову птушак Бацькаўшчыны». В минском офисе организации прошел обыск. Сообщается об одном задержанном.

Директор АПБ Александр Винчевский сообщил, что на сегодня мероприятия уже закончены. Он добавил, что много рассказывать пока не может:

— Была милиция, проводили обыск. Искали в том числе символику (у нас ее нет), смотрели финансовые бумаги. Какие к нам претензии, тоже толком непонятно. Называли какие-то уголовные статьи. В офисе никого не задерживали, ничего не изымали — сняли копии документов, уехали…

Позже в Facebook представитель Аховы птушак Бацькаўшчыны поблагодарила всех, кто переживает за организацию, и попросила не волноваться. В то же время сообщается, что задержан один сотрудник. Подробностей нет, только надежда, что скоро он будет на свободе и сможет вернуться к своей работае по защите природы.

Что касается помощи, которую многие предлагали АПБ, то здесь говорят, что лучшей помощью будет подписка на соцсети организации.