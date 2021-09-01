Погода в Витебске на 1 сентября

1 сентября в Витебске и по всей Беларуси ожидаются дожди и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем — 15-21 градус тепла, сообщили в Белгидромете.