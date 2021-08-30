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Молодёжный театр «КОЛЕСО» приглашает пройти творческий отбор

Культура
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Молодёжный театр «КОЛЕСО» приглашает юношей и девушек 16+ пройти творческий отбор! Ждём вас 5, 12, 19, 26 сентября (каждое воскресенье) в 18:00 в малом зале концертного зала «ВИТЕБСК».

Участники кастинга должны быть готовы импровизировать. Форма одежды — удобная. Прошедших конкурс ожидает участие в творческих проектах, спектаклях, перформансах на сценических площадках, улицах и площадях различных городов Беларуси и зарубежья.

Занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, хореографии, пластике — бесплатно.

Скучно не будет, легко — тоже!

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