Аферист из Витебска выманил более 300 тысяч долларов

В Витебске мошенник украл более 300 тыс. долларов. Как минимум на протяжении двух лет мужчина под различными предлогами, в том числе на развитие несуществующего бизнеса, выманивал деньги у доверчивых граждан из разных регионов Беларуси.

На ранее судимого 29-летнего жителя Витебской области вышли оперативники ГУБОПиК МВД.

Известно, что таким образом он обманул свыше десяти человек на общую сумму около 300 тысяч долларов. У оперативников есть основания полагать, что пострадавших может быть больше.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый задержан.