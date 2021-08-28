Особо опасный преступник из Орши задержан в Санкт-Петербурге после 22 лет розыска

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В Санкт-Петербурге после 22 лет розыска задержан особо опасный преступник из Орши, обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Витебской области и Минска, передает БелТА.

Разыскиваемый в 1998 году вступил в банду и в ее составе в 1998-1999 годах осуществил 10 вооруженных нападений на граждан, в том числе 4 сопряженные с умышленным убийством. В 1999 году при задержании в Орше мужчина вместе с подельниками оказал сопротивление сотрудникам милиции и внутренних войск, причинив им огнестрельные ранения, в результате чего обвиняемому удалось скрыться. Разыскиваемый был объявлен в межгосударственный и международный розыск.

В настоящее время рассматривается вопрос о передаче задержанного в Беларусь.

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