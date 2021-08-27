В Бешенковичском районе на пожаре погиб пенсионер

26 августа в деревне Заручевье Бешенковичского района горел дом. Происшествие произошло вечером в 21-53. В результате пожара погиб хозяин дома 1953 года рождения, сообщает Витебское управление МЧС.

По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение дома. Пенсионер на момент возникновения пожара находился в доме. Его тело обнаружили в комнате на полу под слоем обрушившихся строительных конструкций.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.