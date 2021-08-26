Жительницы Оршанского района хранили самогон и брагу

Витебская область
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В ходе рейда в Оршанском районе у двух сельчанок было изъято более 110 л самогона и браги, сообщает УВД Витебского облисполкома.

У одной из женщин, 63-летней пенсионерки, изъяли 28 литров самогонной браги. Ранее она уже привлекалась к ответственности за самогоноварение. А вторая, ее 47-летняя односельчанка, попалась впервые. У нее обнаружили и изъяли 75 литров самогонной браги и 9 литров готовой спиртосодержащей продукции.

Мини-завод по производству самогона обнаружили правоохранители в Поставском районе

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