В Витебске горели гаражи

Вчера в службу спасения Витебска от гражданина поступило сообщение о пожаре двух гаражей и легкового автомобиля по улице Гагарина в ГПК №7.

По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение легкового автомобиля «Рено Сценик» и кровли гаражей.

Работниками МЧС пожар был ликвидирован в считанные минуты. В результате пожара поврежден легковой автомобиль, в гаражах повреждены въездные ворота, кровля, закопчены стены и потолок.

По данному факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при приведении огневых работ.