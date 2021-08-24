На зарплату медикам Витебской области из областного бюджета направят более Br60 млн

Витебская область
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Из бюджета Витебской области на заработную плату работникам здравоохранения будет направлено более Br60 млн, включая стимулирующие выплаты медикам, трудящимся с увеличенной нагрузкой из-за COVID-19. Об этом сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Геннадий Гребнев, передает БелТА.

Главному управлению по здравоохранению облисполкома увеличат ассигнования на зарплату медикам в сумме более Br31 млн, а в бюджеты районов и Новополоцка передадут около Br29 млн в виде трансферта. На содержание службы медицинской помощи в областном бюджете сконцентрированы средства в общей сумме Br772 тыс.

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