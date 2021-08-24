В Витебске ищут потерпевших от мошеннических действий пенсионерки

Фото из открытых источников
деньги
Опубликовано

Мошенничество набирает обороты. На этот раз следователи ищут потерпевших от действий 67-летней  жительницы Сенно.  На сегодняшний день известно как минимум о девяти потерпевших. Общий ущерб составил более 40 тыс. руб.

По словам представителя УСК по Витебской области Оксаны Лазько, с сентября 2017 года по январь 2021 пенсионерка просила знакомых оформить на себя кредиты или приобрести в магазине товары в кредит и передать ей, обещая при этом, что все задолженности будут погашены.

Изначально жительница Сенно вносила минимальные выплаты, но вскоре перестала это делать. Выяснилось, что ее доход не позволял выплачивать все кредиты.

В отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело ей грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.

19-летний житель Витебска будет осужден за кражу, мошенничество и незаконный оборот психотропов

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Еще один силовик оскорбился. Житель Новополоцка попал под уголовную статью

Витебская губернская милиция отметила свое 103-летие

Оршанский льнокомбинат намерен сотрудничать с непризнанной Приднестровской социалистической республикой

Витебская область деньги Жительница Сенно кредиты мошенничество
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
На зарплату медикам Витебской области из областного бюджета направят более Br60 млн
Из бюджета Витебской области на заработную плату работникам
09
18-летний житель Орши обстрелял из пневматического пистолета рейсовый автобус
18-летний житель Орши обстрелял из пневматического
020
В Полоцком районе утонул 38-летний мужчина
Вечером в пятницу на озере Суя в Полоцком районе утонул мужчина.
0108
Злоумышленники украли более 2 тонн зерна в Толочинском районе
Правоохранители раскрыли кражу зерна с территории хозяйства
081
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)