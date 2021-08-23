В Орше началось строительство новой поликлиники

В новом микрорайоне Орши началось строительство новой поликлиники. Объект, который разместится на месте бывшего стадиона воинской части, включен в Государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность».

Поликлиника па улице Могилевской строится за счет республиканского и областного бюджетов. Определен и срок сдачи в эксплуатацию – 2023 год.

Новое учреждение здравоохранения будет состоять из трех разноуровневых блоков. Общая площадь составит более 3,7 тыс. кв.м.

Также проектом предусмотрено обустройство прилегающей территории со строительством вело- и автопарковки. Рядом появится и новый остановочный пункт общественного транспорта. Примечательно, что учреждение здравоохранения, оборудованное по всем современным требованиям и стандартам, будет работать по принципу системы «умная поликлиника».