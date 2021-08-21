Вчера произошло ДТП в Бещенковичском районе

Фото: МЧС
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Вчера спасателям поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге М3 возле д. Дятлово Бешенковичского района.

К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Мы прибыли первыми к месту аварии, – рассказал начальник пожарного аварийно-спасательного поста №11 Дмитрий Баранцев. – На месте ДТП толпилось много очевидцев, я и мой товарищ, водитель Дмитрий Гамзюк быстро оценили обстановку и при помощи специального аварийно-спасательного оборудования извлекли зажатого в одном из автомобилей водителя, 1992 года рождения. Здесь его осмотрели прибывшие к месту ЧС медики, после чего госпитализировали его в больницу. Водителя второй машины, 1989 года рождения, до нашего извлекли очевидцы.

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