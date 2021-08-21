7 суток Борисенкову?! Утверждено!

С какой же скукой и непроницаемостью судья Областного суда Смолякова Ирина Васильевна слушала доводы Виктора Николаевича Борисенкова.

Его жалоба на семисуточный административный арест от районного судьи Царикова, занимала последние полчаса её пятничного рабочего времени. Она просто сидела и ждала 16.55. А в 17.00 наступит конец рабочей недели, а впереди два выходных…

И не интересовала ее ни многолетняя патриотическая деятельность Борисенкова, ни его грамоты, ни его уникальная коллекция из 2300 военных фото Витебска, собранная на множестве аукционов, ни его лекции в школах, институтах, библиотеках, ни его выставки, ни его рассказ о послевоенном детстве, ни он сам.

«А что такого? Семь суток — не семьдесят! Делов-то…» — думала она.

Устала она за неделю. Зачем вникать, слушать, разбираться — есть же приговор коллеги.

«Наказания без вины то не бывает. И не просто ж так Цариков вынес приговор? Опять же эти «поверяльщики на нацизм или экстремизм» — не простые парни. А известных людей в городе просто так не судят, тем более за то, за что ранее хвалили».

Все эти мысли вяло перетекли в её голове при знакомстве с материалами дела.

Так что решение было вынесено еще до начала заседания:

«Виктор Борисенков — сам виноват! Он, конечно же — не то сказал или, не то сделал. А может его мнение не соответствует мнению власти. Опять же: отмени решение — получишь по башке. Да и приговор же не уголовный, как могли бы повернуть. И штрафа не дали, и технику не забирали. Так что все хорошо. Утверждаю и домой!»

Ничего на заседании уже не интересовало судью Областного суда.

А вот судья районного — Владимир Цариков, создал видимость разбирательства. Он провел несколько заседаний итогом которых стало обвинение Борисенкова в пропаганде нацизма и присуждение 7 суток ареста.

Вина Борисенкова заключается в размещении на своей странице «ВКонтакте» 3-х фото с нацистской свастикой. На одной из этих фотографий советские солдаты держат флаг поверженного врага. На другой — указатель немецкий и кладбище, и на третьей — просто свастика на заборе.

Остальные 2300 фото военной коллекции города Витебска времен Второй мировой войны обвинителя не интересовали.

Закон не признает пропагандой использование запрещенных символов для образовательной, исторической, коллекционной или культурной деятельности.

Несколько десятков выставок, сотни лекций и выступлений в школах, институтах, выставочных залах Витебска и Минска, Цариков не признал образованием. Как и не посчитал коллекцией 2300 фото Витебска 1941 – 1945 годов.

Так что Ирина Васильевна не вдавалась в суть. Ходатайство с места работы Борисенкова и просьба заменить срок на штраф её не впечатлили.

Она отвергла жалобу Борисенкова и подтвердила решение Царикова.

А то, что теперь, при желании, любого учителя или преподавателя истории, любого лектора или исследователя можно считать пропагандистом нацизма и садить в тюрьму — это не её вопросы.

Виктор Николаевич пришел в суд с пакетом. Он и не ожидал справедливого решения. Где в Беларуси суд, а где закон?! А о справедливости можно, вообще, забыть.

Поэтому по окончании трагикомедии под названием «Областной суд г. Витебска», Борисенкова интересовал вопрос: «Куда идти с вещами?».

В суде на этот вопрос не ответили. После звонка знакомому адвокату, Виктор Николаевич направился домой.

Теперь ему нужно ждать звонка с указанием в какую тюрьму и когда явиться. А может быть правоохранители, учитывая многолетнюю работу на благо родного города, приедут и сами отвезут.

А еще надо было видеть глаза студентов, которые пришли поддержать Виктора Николаевича и слезы в глазах журналистки.

И когда же этот 3,14здец кончится?!!