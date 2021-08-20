Кражу двух тонн зерна раскрыли в Толочинском районе

Сельское хозяйство
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Подозреваемых в краже двух тонн пшеницы задержали сотрудники милиции в Толочинском районе. Подозреваемыми оказались 45-летний работник соседнего хозяйства и его неработающий 26-летний приятель.

По информации УВД Витебского облисполкома, в милицию обратился глава одного из сельхозхозяйств Толочинского района. Мужчина сообщил, что неизвестный преступник, подобрав ключ, вскрыл складское помещение и вынес оттуда более 2-ух тонн зерна пшеницы и 300 килограммов овса. При этом часть похищенного зерна они успели реализовать.

В настоящее время в отношении молодых людей возбужденно уголовное дело.

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Толочинский район хищение зерна
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