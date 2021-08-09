Финансовая стабильность Беларуси под угрозой — Нацбанк

Отток депозитов представляет угрозу финансовой стабильности экономике Беларуси, считают в Национальном банке. Отток депозитов способствует сокращению ресурсов банков, что существенно ограничивает их возможности по кредитной поддержке экономики.

Об угрозе финансовой стабильности режима заявил во время выступления на заседании правления Национального банка начальник управления финансовой стабильности Игорь Могилевич.

«Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков. По состоянию на 01.07.2021 доля средств физических и юридических лиц в пассивах банков составила 51,7%», — заявил представитель Нацбанка.

По словам финансового чиновника, падение данного показателя финансовой стабильности носит устойчивый характер.

«В отчетном периоде (январь-июнь 2021 г. — ред.) депозиты физических и юридических лиц сократились на 1,7 млрд. руб., или на 3,8%. Наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%. Динамика срочных рублевых депозитов населения также носила неустойчивый характер, но по итогам полугодия зафиксирован их рост на 1,6%», — констатировал Игорь Могилевич.

Чтобы препятствовать оттоку вкладов было принято опасное решение об увеличении процентных ставок. В частности, было принято решение о приостановлении с 18 июня 2021 г. действия рекомендаций по предельному размеру процентных ставок по валютным вкладам физических лиц. В Нацбанке считают, что это может несколько замедлить ухудшение финансовых показателей экономики страны. Об оздоровлении экономики речи не идет.

Кроме того, населению активно навязывают безотзывные вклады, чтобы заморозить их деньги в финансовой системе коллапсирующего государства. Доля вновь привлеченных рублевых безотзывных вкладов физических лиц за первое полугодие 2021 года увеличилась с 89% до 92,4%. Доля безотзывных вкладов свыше года выросла с 6,2% до 15,9%.

Таким образом, государство намерено препятствовать подорожанию ресурсов, привлекаемых от населения, для белорусских банков, имеющих проблемы с ликвидностью. Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9 до 114,4%, отмечают эксперты рынка.

Отметим, что за первое полугодие 2021 года депозиты физических и юридических лиц в белорусских банках сократились на 3,8%. В том числе валютные депозиты населения — на 13,4%.