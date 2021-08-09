В Браславе в средней школе №1 был завершен ремонт пищевого блока

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Строители ПМК-42 закончили ремонт пищевого блока в СШ №1 Браслава, на который местный бюджет выделил 36 тысяч рублей. Бригада отделочников покрасила потолок, оштукатурила и облицевала стены, заменила канализацию, отопление, водопровод и электропроводку, установила оборудование для мойки кухонной посуды.

Основной же объем работ по ремонту учебного учреждения в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» профинансировал Всемирный банк, выделив на его реализацию 1199 тыс. рублей. Средства были использованы на обновление школьной мастерской, где заменили кровлю, пол, системы отопления и электроснабжения, провели перепланировку и выполнили во всех кабинетах отделочные работы. К зданию проложили 40 метров теплотрассы. В самой школе отремонтированы 2 лестничные клетки, актовый зал, столовая, специальный кабинет и туалеты. Для повышения безопасности установлены системы автоматической пожарной сигнализации и учета электрической энергии.

По-новому стала выглядеть и пришкольная территория, где уложено более тысячи квадратных метров тротуарной плитки с бордюрами, заложено 140 кв. м газонов, высажено свыше 60 декоративных кустов.

Чтобы благоустройство двора получило завершенный вид, а подвоз учеников стал еще более безопасным, из местного бюджета потрачено около 30 тыс. рублей на обустройство участка улицы Октября с односторонним движением и карманом для остановки школьного автобуса.

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