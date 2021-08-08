С полок магазинов в Беларуси ищезнут товары иностранного производства?

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев обязал торговые сети убрать товары иностранного производства с видных полок. Запрет пока распространяется на торговые сети Минска, однако этот ограничение планируется распространить на сети по всей стране.

Санкции вводятся в отношении наиболее популярных среди беларусов товаров, которые естественным образом занимали наиболее заметные места на полках магазинов. Под ограничение попадают товары из стран, которые поддержали санкции против правящего режима (страны Евросоюза, США и ряд других стран).

Чиновник публично возмутился тем, что товары из стран, которые ввели санкции против режима, находятся «на лучших полках» в магазинах.

Чтобы объяснить частным ритейлерам политику верхушки чиновник провел 27 июля встречу с представителями торговых сетей, работающих в Минске. Он открыто угрожал принятием санкционных мер в отношении беларуских торговых организаций. Слова чиновника приводит ′′СБ».

«А мы открыто спросили их: что происходит? Сегодня ряд стран ввели санкции против нас — Украина, Литва, Польша — и их товары (конфеты, сдоба, чай, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные нужно еще искать. Поэтому жестоко ставим вопрос перед сетями: или ситуация меняется или мы будем со своей стороны принимать меры. И я считаю, что это решение нужно принимать на уровне всей страны», — заявил минский наместник.

Если власти пойдут по пути запретов, как они неоднократно заявляли, то в стране возникнет дифицит многих продуктов питания и различных товаров массового спроса.

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении 71 человека и 7 компаний из Беларуси