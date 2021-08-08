В Новополоцке на пожаре был спасен мужчина

К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

– К месту сообщения мы прибыли уже через считанные минуты, – рассказал начальник дежурной мены Виктор Тарасов. – Из окна квартиры на первом этаже многоэтажки шел дым. Я сразу же сформировал звено газодымозащитной службы, и мы вместе с коллегами отправились внутрь подъезда. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, на стук и просьбы открыть, никто не реагировал. Вскрыв ее, я и старший инструктор-спасатель Евгений Яновский зашли внутрь. Было много дыма, в горящей комнате на полу мы увидели мужчину, он был в сознании, но самостоятельно покинуть опасную зону не мог. Мужчина был очень пьян. Мы вывели его на улицу и передали прибывшим медикам, после осмотра с предварительным диагнозом отравление продуктами горения его госпитализировали в больницу.