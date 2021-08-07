Интернет-ресурс Тribunа.cоm признан экстремистским

Спортивный интернет-ресурс Tribuna.com и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста».

«Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД). Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали телеграм-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», «Вконтакте», а также мобильные приложения для смартфонов», — отметила официальный представитель МВД республики.

В МВД уточнили, что администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.