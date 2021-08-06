Солнечная гамма выставки Виктора Шилко в Художественном музее Витебска

Августовское солнце уже не такое знойное. Оно ласково любуется розовостью яблочного сада, яркими оттенками цветов и золотом спелой пшеницы. Это цвета природы.

Они заиграли в натюрмортах и портретах в зале Витебского художественного музея 4 августа на открытии выставки Виктора Александровича Шилко «Натюрморт. Портрет»

Виктор Шилко отмечает в этом году 45 лет выставочной деятельности и 35 лет с даты вступления в почетный Союз художников СССР.

На презентации выставки был продемонстрирован короткий ролик 80-х. Начинающий художник дает интервью и демонстрируется его работа в соцреалистическом стиле.

Более 30 лет уважаемый мастер предпочитает абстрактное искусство.

«Чтобы рисовать, ты должен закрыть глаза и петь» — Пабло Пикассо.

Сам живописец о своем стиле сказал:

«Эта выставка содержит работы объединённые единой концептуальной линией — Я показываю то, что я умею делать .

Это искусствоведам важно определить стиль и отнести художника в ту или иную группу. А художника это не волнует. Мы — красим мир. Бог дал нам возможность видеть прекрасное. Мы делимся своим зрением с людьми.

Всю жизнь я учусь рисовать. Кажется, к 60 немного начало получатся, а к 120 возможно я стану художником. Сейчас я просто рисую то, что вижу. Умею это делать и люблю.

Не жду вдохновения или какой-то музы. Так можно всю жизнь не дождаться. Я просто прихожу в студию сажусь и рисую.

Одиночество, краски, кисть, мольберт и основа. Слушаю свое сердце и вкладываю душу в работу. Ничего в жизни не бывает случайно. Всему надо учиться. Я знаю только одного художника–самородка — это Нико Пиросмани. Только он — исключение, а я нет.

Просто делаю свое дело. Иногда начиная, не знаю, что будет в итоге.

Иногда результат меня восхищает, иногда огорчает, но никогда не разочаровывает. Потому, что это всегда от чистой души.

Я не люблю показывать работы в мастерской. Даже друзьям. Болею потом несколько дней. А выставка — это другое. Эти натюрморты и портреты больше не моя собственность. Они принадлежат зрителям.

Эта экспозиция — моя душа, мой отдых и мой труд в течение двух лет.

Есть несколько работ прежних лет, но большинство 2020 и 2021 годов».

Художник Олег Сковородко, поздравляя друга с открытие выставки сказал, что только сочетание огромного таланта и удивительной работоспособности привносят в творчество Виктора Шилко легкость, позитив и невесомость.

Интересно, что путь юного Виктора из деревни Заречье Городокского района начался почти случайно, или это была уготованная Богом судьба. Сначала юный Виктор хотел стать музыкантом. Но разобрав баян, охладел к музыке.

Окончив школу стал думать куда поступить. По экзаменам подходил Минский художественный институт. Попробовал поступить, но не смог.

Там ему подсказали, что Витебский педагогический институт набирает студентов на курс Григория Филипповича Кликушина. Виктор прошел по конкурсу и уже после первых курсов понял, что этот путь он выбрал на всю жизнь.

Сегодня художник Виктор Шилко известен во всем мире. Его работы хранятся в Белоруской Национальной картинной галерее, в музее современного искусства в Минске, в художественных музеях России, Европы, Кореи и других странах.

Знаменитые проекты «Квадрат», «Абстракт» и другие создавались при его активном участии.

Валентина Кириллова, основатель Центра Современного Искусства в Витебске,

сказала, что Виктор Шилко — основатель настоящей выставочной культуры в городе Витебске:

«Выставки организуют искусствоведы, но художник лучше понимает, как нужно разместить экспонаты чтобы получилась интересная и зрелищная история. А еще личное обаяние, остроумие и интеллект всегда создают настроение на мероприятиях ЦСИ».

Сам Виктор Александрович скромно называет себя живописцем и говорит о том, что к 60 он немножко станет художником и, возможно, к 120 станет полноценным мастером.

Я всегда делаю то, что не умею делать. Так я могу научиться этому.

Мастер заинтриговал зрителей. Он пообещал к собственному юбилею показать то, что он делать не умеет.

Что это? Мы скоро узнаем.

А пока выставка «Натюрморты и Портреты» Виктора Шилко и его неповторимый солнечный свет, ожидает зрителей на втором этаже Художественного музея до 29 августа 2021 года.