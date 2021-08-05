В Верхнедвинском районе спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

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Вечером 4 августа в лесном массиве около деревни Бураково Верхнедвинского района потерялась 67-летняя женщина.

На поиски потерявшейся было направлено подразделение пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Верхнедвинского районного отдела по ЧС. К поискам присоединились сотрудники милиции.

К счастью, у женщины был телефон, и поисковики держали с ней связь: следуя по лесной дороге, подавали сигнал звукового устройства цистерны, в надежде, что женщина услышит его и выйдет. Когда дорога исчезла в зарослях кустарника, спасатели вышли из машины и далее следовали пешком, продолжая подавать сигнал. Женщина отвечала по телефону, что слышит звуки, и вскоре была обнаружена увидели. В медицинской помощи она не нуждалась.

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