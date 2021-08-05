7 августа в Витебской области пройдут «прямые линии»

первый заместитель главы администрации Первомайского района г.Витебска

Владимировна, первый заместитель председателя Докшицкого райисполкома

7 августа пройдут ”прямые телефонные линии“ руководства облисполкома, горрайисполкомов области, администраций районов г.Витебска с 9.00 до 12.00.

Вчера, 1 августа в Глубокском районе пьяный водитель

Белорусский легкоатлет из Витебска Максим Недосеков

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