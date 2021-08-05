В Витебской области откроют 2 стационарных соцпункта

Программой развития социальной сферы Витебщины на нынешнюю пятилетку предусмотрено введение еще 2 стационарных соцпунктов. Один из них появится в Городокском районе в этом году, второй — в Толочинском в 2025 году.

В Витебской области в настоящее время действуют 6 филиалов (2 в Верхнедвинском районе и по одному в Глубокском, Городокском, Чашникском, Оршанском районах) и 241 социальный пункт от районных ТЦСОНов, 208 из которых расположены в сельской местности, а остальные — в крупных городах.