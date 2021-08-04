В Оршанском районе во время хищения зерна задержаны трое жителей региона

Витебская область
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В ночь с 29 на 30 июля в Оршанском районе во время хищения зерна задержали троих жителей региона.  В рамках досмотра в багажнике автомобиля правоохранители нашли 14 мешков с пшеницей. Их общий вес составил 500 кг.

На месте событий задержали двоих граждан — водителя транспортного средства 1978 года рождения, который являлся жителем Барани, а также сотрудника предприятия 1980 года рождения, жителя Оршанского района, сообщает «Аршанская газета».

При предварительном разбирательстве стало известно, что пшеницу с поля комбайн убрал, но из-за того, что всю пшеницу в тот же день привезти на элеватор не удалось, предприимчивая работница предприятия приняла решение воспользоваться ситуацией.

По данному факту проводится проверка, а также устанавливается точная сумма ущерба.

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