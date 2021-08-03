Виктор Бабарико трудоустроился в колонии в Новополоцке истопником

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико работает в исправительной колонии №1 в Новополоцке истопником, написала в своем twitter-аккаунте адвокат Наталья Мацкевич.

«Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1. Пришлось серьезно подождать, но зато поговорили. Прекрасное чувство юмора — при нем! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подбрасывает дровишки в пекарне, истопник. И «мои трудовые подвиги снимают на видео», — отметила она.

Напомним, что Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе кредитной организации под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.