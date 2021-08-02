Максим Недосеков направит 10 тысяч белорусских рублей Витебскому областному центру олимпийского резерва

Фото: БелТА
Спорт
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Бронзовый призер Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту Максим Недосеков в рамках проекта «Олимпийский выбор» направит  10 тысяч белорусских рублей в Витебский областной комплексный центр олимпийского резерва.

Ранее олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович принял решение направить 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба в Витебскую школу олимпийского резерва №1. Именно там  последние пять лет он проводил тренировки под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте Ольги Власовой.

Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских Игр в прыжках в высоту

 

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Витебск Иван Литвинович Максим Недосеков центр олимпийского резерва
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