Витебский батутист Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом в Токио в прыжках на батуте

20-летний белорусский спортсмен Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом в Токио в прыжках на батуте и принес Беларуси первое золото. Серебро же на второй Олимпиаде подряд завоевал китаец Дун Дун, Дилан Шмидт из Новой Зеландии стал третьим.

Новоиспеченный олимпийский чемпион, принял решение направить 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба в Витебскую школу олимпийского резерва №1. Именно там последние пять лет он проводил тренировки под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте Ольги Власовой.