Велосипед в Витебске — это роскошь или средство передвижения?

А1 в Минске строит новые велопарковки — рамки с резиновыми гранями, чтобы велики не царапать.

А1 и в Витебске тоже построит. Спасибо им, но оно нам надо?!

Велосипед у нас по-прежнему — «баловство нейкае», а не транспортное средство

Да и как на нем ездить? По проезжей части — опасно для жизни. Даже если и в шлеме и защите со светоотражающими полосками. Автомобилисты не настроены ни уступать, ни пропускать, еще и посигналить могут. И наорать: Едь по тротуару!»

А на тротуаре страшно сбить человека, и тоже тебя никто не собирается пропускать, даже и по условной велодорожке. Которая в городе Витебске 2021 года по-прежнему экзотика.

Частично этим чудом обеспечены Юга: проспект Победы до Ледового дворца и центральная аллея в Парке 1000-летия, улица Интернационалистов, Бровки.

Но даже и эти дорожки не везде с плавными съездами на автомобильных проездах и, как параллельные прямые, друг с другом нигде не сходятся.

По Интернационалистов — до проспекта Победы по одной стороне, а после уже по другой, причём въезд в Парк 1000-летия по той же. И это всё без знаков.

Центральная аллея парка широкая, трехполосная, но выполнена из тротуарной плитки, что для велосипеда, как стиральная доска.

В добавок витебляне чихать хотели на велосипедистов. Они по дорожке собак выгуливают!

Еще с человеком можно договорится, а с собакой, которой страшно любопытно познакомится с этим чудом на колесах?

Вообще странно, что выгул собак разрешен по центральной аллее Парка. И я ни разу не видела, чтобы кто-то за своей собакой убрал.

А вот современный 40000 микрорайон Билево — очень хотели построить удобным для велосипедистов. И начали за велоздравие, но не закончили.

Долго мы ждали проезда с проспекта Строителей в Билево. Дождались. И обещанную велодорожку тоже. Но… Протяженность шикарной, по всем европейским стандартам, велополосы всего 800 метров!

Проехали — хватит. Упираемся в знак «перечеркнутый велик» у пешеходного перехода. Далее снова можете ехать, примерно 100 метров и снова — слезай.

Причем здесь, при повороте на Старобабиничский тракт с одной стороны съезд с бордюра проезжей части обустроен, а с другой — забыли. Все объезжают по газону.

Далее нет даже тротуара. Ехать можно только по проезжей части дороги. Затем снова часть обозначенной велодорожки.

Да… И не пробуйте ехать по другой стороне! Там ни одного съезда с тротуара при пересечении въездов на парковки возле магазинов.

Так, через пень колоду доехали до улицы 33-армии. Здесь можно расслабится и проехать до Зоопарка.

По Московскому проспекту велодорожка начинается от Ганны и до Зоопарка ехать можно, но осторожно. Съезды на перпендикулярные повороты сделаны очень плохо и не везде. А там горка! Вверх более-менее безопасно, а вниз на большой скорости можно и костей не собрать.

Очень бы хотелось чтобы проектировщики и дорожные строителям сели на велосипеды и проехать по тому, что они сделали!

Это все по принципу — лучше чем ничего. Ибо во всех остальных микрорайонах города для велосипедистов не сделано ничего.

Есть еще один участок для прогулок на велосипеде — по берегу Витьбы . Велодорожка там или роллерная трасса — не обозначено. И начинается эта дорога с огромной лужи под мостом. Снова — все элементарно. Прокопайте слив в речку и все!

В Лучесе в районе спортивной школы Бороники построена прекрасная лыже-роллерная трасса, которую ошибочно принимают за велодорожку. В настоящее время там установлен знак, запрещающий движение пешеходов и велосипедистов.

Велодорожка — странный предмет, вроде бы есть, а потом сразу нет!

В городе Витебске сегодня нет карты велодорожек и даже нормативы по их устройству отсутствуют.

В апреле велосипедисты города обратились на прямую линию к заместителю председателя исполкома Соглаеву и составили письменное обращение в горисполком.

На письменное обращение ответили «с благодарностью» и послали вежливо.

А на устное С.Н.Соглаев сказал, что этот вопрос очень важен и поручил заняться проработкой специалисту отдела архитектуры Павлу Царковскому.

Работа пошла. Вело любители составили карту имеющихся маршрутов и нанесли на нее все проблемные места. Все описали. Все предложения изложили.

А Павел оказался и сам из велосипедистов. Вроде работа закипела … Но все, что общими усилиями смогли сделать — это переложить ответственность на городской отдел ЖКХ…

А им до того ль?

На июль 2021 года ничего не сделано. Даже мелкие недоработки не устранены. На это нет денег!

На реконструкцию целой улицы Гагарина миллионы есть, а на ведро асфальта для бордюра — нет.

А ведь велодвижение — это чистый город и хорошее здоровье велосипедиста.

Это все понимают. Но между понимание и решением проблемы — целая пропасть из равнодушия и нежелания.

Отдельный вопрос — загородный отдых

Рядом с городом озера в Новке, Тулово и Октябрьское водохранилище. Но и туда доехать, например, с ребенком, не так просто. К водохранилищу тротуар заканчивается задолго до поворота на Сокольники. И проехать можно только по узкой тропинке за отбойником, по песку и камням или по проезжей части.

Лятохи — проезд только по двухполосной дороге, да еще с горы и по разбитому асфальту или по гравийной обочине. Кусок до леса несколько лет никто не ремонтирует, хотя дальше дорога ровная. А здесь постоянно катаются дети из велосекций! Ещё тот квест!

В пределах 10-15 километров город окружен живописным озерами — Вороны, Городно, Добрино, Должа, Летцы — это все прекрасные места для выходного отдыха. Но попробуйте до них добраться на велосипеде!

По трассе — проезжающие фуры сносят потоком воздуха. По лесу — по кочкам, через пень-колоду в сопровождении тучи слепней — путь для экстремала.

«ВелоFest у Ганны – 2021»

На этом фоне есть у нас мероприятие для вело профи. Проводит его Витебская птицефабрика в деревне Должа. Цели и задачи мероприятия:

дальнейшее развитие массовой физической культуры и спорта в повседневной жизни населения;

популяризация велоспорта в Витебском районе;

укрепление здоровья рабочих, служащих и молодежи;

создание условий для повышения трудовой активности;

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

Веломарафон — 85, 50 и 25 км, триатлон, кросс — все это прекрасно. А где тренироваться для участия в этом соревновании?

Мечта Витебского велосипедиста

На карте фиолетовым цветом отмечены существующие велодорожки. А Мечта велосипедистов отмечена красным цветом.

В Витебске можно много сделать, при желании. Например, объединить Билево и Витьбу с заездом в Парк Победы — вдоль Двины по улице Калина и Пушкинскому мосту в центр — в Ботанический сад — и вдоль Витьбы на Чапаева — в Тулово и снова в Билево.

Это полноценный туристический маршрут. И для горожан это будет интересно и для гостей того же Славянского Базара, например.

И велотуристы — соседи подтянуться.

А еще Минский велозавод производит неплохие велосипеды так давайте сделаем трассу где на этих «Аистах» можно будет летать!

За фото благодарность — Вячеславу Побединскому и Дмитрию Долгому.