Пособия на детей увеличат в Беларуси с 1 августа

С 1 августа в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума также увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Так, с 1 августа текущего года года по 31 января 2022-го пособие на первого ребенка составит 495,74 рубля, на второго и последующих детей – 566,56 рубля, на ребенка-инвалида – 637,38 рубля.

Темп роста указанных пособий – 104,8% к показателю июля текущего года и 115,9% к уровню августа 2020-го.