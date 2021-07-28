Жители Витебска похитили дорогой алкоголь в магазине в Орше

Витебская область
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Как сообщает пресс-служба Витебского областного исполнительного комитета, днем 21 июля двое мужчин зашли в один из магазинов Орши, похитили дорогой алкоголь и после чего уехали на иномарке белого цвета.

Работники торговли нажали на тревожную кнопку, после чего рассказали о произошедшем прибывшим правоохранителям. Действия злоумышленников попали на камеру, что позволило сотрудникам милиции зафиксировать приметы подозреваемых. Через некоторое время авто с подозреваемыми задержали. При досмотре в салоне нашли похищенные алкогольные напитки и магнит, при помощи которого один из подозреваемых снимал чипы с бутылок.

Задержанными оказались двое жителей Витебска. По факту случившегося в отношении хулиганов  составлены административные протоколы.

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