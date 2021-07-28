В Витебске мужчина хотел совершить суицид и грозился спрыгнуть с пятого этажа многоэтажки

В Витебске по ул. Локомотивной мужчина угрожал совершить суицид, прыгнув с пятого этажа многоэтажки. Тревожное сообщение от дежурного РОВД в службу спасения поступило 27 июля в 21-24.

По прибытии служб Витебского городского отдела по ЧС в окне лоджии 5-го этажа девятиэтажного жилого дома на подоконнике сидел человек.

Когда спасатели поднялись в квартиру, входная дверь была открыта, на подоконнике лоджии сидел молодой человек, он угрожал спрыгнуть и никого к себе не подпускал. До приезда психолога беседу с ним поддерживал Евгений Цуран, старший помощник штаба ликвидации ЧС Витебского городского отдела по ЧС. В это время под балконом спасатели разложили куб жизни.