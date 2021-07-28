Пьяный отец из Витебска убил месячную дочку и ранил супругу

нож в сердце мужчина
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Пьяный отец из Витебска убил месячную дочку и ранил супругу. Трагедия произошла вечером 26 июля, сообщили в УСК по Витебской области.

По предварительным данным следователей, в результате ссоры между супругами в какой-то момент пьяный 32-летний житель Витебска схватил кухонный нож и ударил им 31-летнюю жену и месячную дочку. После этого он скрылся с места происшествия. Раненная супруга успела вызвать скорую помощь. Её госпитализировали вместе с ребенком. К сожалению,  спасти маленькую дочку не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице. Состояние  молодой женщины тоже тяжелое, на данный момент она находится в реанимации.

Вскоре убийцу ребенка удалось задержать. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) УК РБ. Обстоятельства произошедшего устанавливают  следователи.

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