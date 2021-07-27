Где купить долговечный памятник из гранита

Придать месту захоронения ухоженный вид – общепринятое правило, отдающее усопшему человеку дань памяти и уважения. Существует несколько способов благоустройства могил. Установка памятника – наиболее распространенный способ. Практика показала, что устанавливать надгробие целесообразно после проседания и укрепления грунта. Этот процесс наступает не ранее, чем через год.

Выбор ритуальной компании по изготовлению памятников

Профессиональное изготовление памятников из качественных материалов обеспечивает гарантированную долговечность. Выгодно купить памятник в Минске можно у Minskgranit.by, заслужившей доверие у многочисленных заказчиков. Ритуальная компания «МинскГранит» занимается изготовлением памятников из природного гранита с оформлением их гранитными и металлическими ограждениями. Памятники, выполненные из высококачественного гранита, стоят века. Эта горная порода обладает:

однородной структурой;

высокой прочностью;

стойкостью к температурным перепадам и к различным климатическим влияниям;

устойчивостью к механическим воздействиям;

разнообразным цветовым решением.

Гранит, как материал изготовления, предоставляет широкие возможности для оформления. Компания получает качественный гранит в разной колористической гамме от производителей из Украины, России, Китая, Индии, Финляндии и Норвегии, которые зарекомендовали себя как добропорядочные поставщики. Черный гранит пользуется наибольшей популярностью, так как обладает повышенной прочностью.

В штате компании работают квалифицированные каменотесы и полировщики, владеющие профессиональными навыками ручной и машинной обработки камня. Они создают вертикальные(одинарные) и горизонтальные(двойные) модификации памятников, монументы, памятники-кресты, мемориальные комплексы. Мастера компании разрабатывают и выполняют модели памятников по специальному проекту, с учетом замыслов заказчиков.

Цена стандартного памятника из гранита невысокая. В стоимость включены ценовые параметры комплектующих элементов и трудовые затраты мастеров. Обработка гранита на современном оборудовании позволяет создавать уникальные высококачественные памятники и избегать посреднических услуг. Стоимость работы по созданию эпитафий, разработке чертежей и 3D макета, по художественной гравировке и другим предоставленным услугам рассчитывается индивидуально.

Воспользовавшись интуитивно понятной навигационной панелью каталога сайта и реальными фотографиями памятников, можно выбрать уже готовое надгробие из бюджетной либо эксклюзивной категории.