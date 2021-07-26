В Полоцке пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места преступления

ДТП
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25 июля в Полоцке произошло дорожное происшествие, в котором сильно пострадал пешеход, он в реанимации. При этом водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и, совершив наезд на пешехода, попытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщили в ГАИ.

По информации ГАИ, 35-летний местный житель, находясь за рулём автомобиля Toyota, совершил наезд на 17-летнего парня, переходившего проезжую часть по «зебре». ДТП произошло около 23 часов 25 июля на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Богдановича, в районе нового моста со стороны деревни Экимань.

В Полоцке пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места преступления

Водитель попытался скрыться с места происшествия, будучи при этом пьяным. Пешехода доставили в реанимацию.

Напомним, что в тот же день на трассе в Докшицком районе в автоаварии погибла девушка.

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