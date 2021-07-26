В аварии возле Докшиц погибла девушка

Подписчики сообщают о серьезной аварии недалеко от Докшиц. Со слов свидетелей, автомобили плотным потоком сегодня возвращались с фестиваля Viva Braslav в Минск.

Что конкретно произошло на трассе, из официальных источников пока неизвестно. ГАИ Витебска не сообщает о случившемся.

Известно только, что после столкновения одна из машин оказалась перевернута. Судя по видео, в ДТП участвовал автомобиль каршеринга Hello.

По данным свидетелей, в аварии участвовало 4 машины, водители и пассажиры сейчас находятся в РОВД в Докшицах. Серебристый Volkswagen Golf после столкновения перевернулся, в момент аварии в машине было пять человек. Одна из пассажирок вылетела из иномарки. Спасти ее не удалось. У остальных повреждения различной степени тяжести.

Onliner связался с родственником парня, который находился в каршеринговой машине. Вот что удалось выяснить:

— С их (участников ДТП. — Прим. Ред) слов, случилось следующее: они ехали на каршеринге, автомобиль перед ними начал тормозить перед поворотом, они, естественно, тоже начали тормозить. В этот момент Golf 4, который ехал сзади, пошел на обгон, а сзади «Гольфа» его уже обгонял BMW. Получилось столкновение: BMW ударил Golf, Golf столкнулся с каршерингом, отскочил и перевернулся. Во время «кувырка» из автомобиля вылетела девушка. Она ударилась головой, получила множественные переломы, погибла сразу. Девушка из России. Водителю и пассажирам каршеринга сказали, что нужно будет явиться в суд в качестве свидетелей. Пока это все, что известно.

Официального подтверждения этой информации нет.