В аварии возле Докшиц погибла девушка

Автомобиль перевернулся в момент ДТП
Происшествия
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Подписчики сообщают о серьезной аварии недалеко от Докшиц. Со слов свидетелей, автомобили плотным потоком сегодня возвращались с фестиваля Viva Braslav в Минск.

Что конкретно произошло на трассе, из официальных источников пока неизвестно. ГАИ Витебска не сообщает о случившемся.

Известно только, что после столкновения одна из машин оказалась перевернута. Судя по видео, в ДТП участвовал автомобиль каршеринга Hello.

По данным свидетелей, в аварии участвовало 4 машины, водители и пассажиры сейчас находятся в РОВД в Докшицах. Серебристый Volkswagen Golf после столкновения перевернулся, в момент аварии в машине было пять человек. Одна из пассажирок вылетела из иномарки. Спасти ее не удалось. У остальных повреждения различной степени тяжести.

В аварии возле Докшиц погибла девушка

Onliner связался с родственником парня, который находился в каршеринговой машине. Вот что удалось выяснить:

— С их (участников ДТП. — Прим. Ред) слов, случилось следующее: они ехали на каршеринге, автомобиль перед ними начал тормозить перед поворотом, они, естественно, тоже начали тормозить. В этот момент Golf 4, который ехал сзади, пошел на обгон, а сзади «Гольфа» его уже обгонял BMWПолучилось столкновение: BMW ударил GolfGolf столкнулся с каршерингом, отскочил и перевернулся. Во время «кувырка» из автомобиля вылетела девушка. Она ударилась головой, получила множественные переломы, погибла сразу. Девушка из России. Водителю и пассажирам каршеринга сказали, что нужно будет явиться в суд в качестве свидетелей. Пока это все, что известно.

Официального подтверждения этой информации нет.

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В аварии возле Докшиц погибла девушка

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