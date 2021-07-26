В Чехии суд дал беларусу 21 год тюрьмы за участие в войне в Донбасе

Апелляционный суд Чехии пересмотрел приговор 42-летнего беларуса Алексея Фадеева и ужесточил его. За участие в войне в Донбассе против Украины вместо 4,5 лет он получил 21 год тюрьмы. Прокурор подал апелляцию, которую суд удовлетворил.

В сентябре прошлого года чешский суд вынес беларусу более мягкий приговор, хотя прокурор требовал 15 лет лишения свободы. Судья Ленка Цигларжова посчитала, что Фадеев «вел только вспомогательную работу» и занимался патрулированием, а в активных боях не участвовал.

Фадеев давно живет в Праге. С 2014 по 2016 год он периодически выезжал в Украину «с намерением активно поддерживать сепаратистские группы на востоке Украины в вооруженном конфликте, которые стремились выйти из состава Украины и создать отдельное государственное образование, Донецкая Народная Республика(ДНР))», сообщает издание Novinky.cz.

Мужчина вину в терроризме и наемничестве отрицал. Он говорил, что хотел «помочь людям в защите против так называемых украинских фашистов». Фадеев отрицал стрельбу из пулеметов, противотанковых ружей и гранатометов, и утверждал, что из оружия стрелял только во время тренировок.

В ходе суда причастность беларуса к наемнической и террористической деятельности была доказана. Теперь от будет отбывать длительный срок в чешской тюрьме.