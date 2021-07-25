Задержане учредители крупнейшего онлайн-гипермаркета 21vek.by обвиняются в уклонении в уплате налогов

Главное
Опубликовано

Напомним, что учредители крупнейшего в Беларуси онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев были задержаны КГБ 22 июня.

25 июля в вечернем выпуске новостей на государственном телеканале «Беларусь 1» показали кадры допросов владельцев сразу трех компаний: компаний «21 век», «Юркас» и «Модум».

На видео соучредитель ООО «Триовист» Павел Матусевич, говорит, что недоплачивал налог по невнимательности. По его словам, он не дал необходимое распоряжение главному бухгалтеру предприятия.

«Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании „Триовист“, и не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных, — говорит Павел Матусевич в кадре. — Соответственно из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я недоплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16%, как должна была, а 5%».

По данным следствия, озвученных публично прямо в эфире телеканала, схемы по уклонению от налогов были также связаны с автомобилями и «фиктивным импортом и экспортом».

21vek.by — это крупнейший беларуский онлайн-гипермаркет. Оборот компании в 2020 году составил $300 млн. Компания была создана тремя молодыми предпринимателями в 2004 году. Основатели компании Сергей Вайниловичи, Павел Матусевич и Иван Плюгачев создали компанию на свои деньги. Компания прошла путь от небольшого интернет-магазина до крупнейшего национального онлайн-ритейлера, который обеспечивает работой 3000 сотрудников по всей Беларуси. С 2014 года компания проходит международный аудит по МСФО. В 2017 году 21vek.by привлек инвестиции фонда Zubr Capital, инвестором которого в том числе является ЕБРР.

На деньги ЕБРР более 125 тысяч человек получили доступ к чистой воде в Витебской области

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...

Святая равноапостольная княгиня Ольга: кому покровительствует и о чем ей молятся

Барколабовская Божия Матерь: От каких болезней души и тела избавляет

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Повышенное содержание формальдегида зафиксировали в Витебске, Полоцке и Новополоцке
На минувшей неделе значительные превышения предельно
013
Минюст потребовал закрыть БАЖ. Там ответили
Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации
082
В Беларуси продолжается сказочный рост средней зарплаты
Статистический комитет РБ отрапортавал об очередном
085
Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного…
Нет старинных часов в древнем городе Витебске А когда-то они были.
0191
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)