В Беларуси продолжается сказочный рост средней зарплаты

Статистический комитет РБ отрапортавал об очередном невероятном повышении средней заработной платы в стране. Так, по данным официальной статистики, в июне средняя зарплата граждан Беларуси опять увеличилась и составила 1433,4 рубля ($571,31). Об этом в ведомстве сообщили 23 июля. Там также рассказали, сколько в среднем заработали белорусы в июне 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Белстата, средняя заработная плата беларусов выросла в июне 2021 г. Там сообщили, что месячный прирост составил 13,8 беларуских рубля ($5,5). Так, в мае 2021 г. средняя зарплата граждан Беларуси находилась на уровне 1419,6 беларуских рублей ($565,8). В июне она составила 1433,4 рубля ($571,31). При этом при расчете средней заработной платы не учитывался 13% подоходный налог и 1% обязательных взносов в Фонд социальной защиты, отметили в Белстате.

Напомним, ранее стало известно, что реальные доходы населения Беларуси за январь-май 2021 г. выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Главные статьи в общем объеме доходов беларусов составили зарплата (64,7% от общих доходов), а также пенсии, стипендии и социальные пособия (23,2%). Доходы от предпринимательства составили 7,7%, а доходы от собственности и других сфер – 4,4%.