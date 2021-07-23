Состояние купола костела в Будславе, пострадавшего от пожара, признано аварийным

Техническое состояние купола костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, пострадавшего от пожара 11 мая, признано аварийным.

Как установили специалисты, высокие температуры повредили состояние кирпичных конструкций купола центрального нефа – образовались трещины, верхняя обмазка утрачена, штукатурка на внутренней поверхности купола отслоилась. Также происходит увеличение трещин в своде правого нефа, сообщает Catholic.by.

По словам экспертов, из-за отсутствия крыши кирпичная кладка сводов и стен напитывается влагой под воздействием погодных условий. Это может уничтожить штукатурный слой с ценной живописью. Чтобы предотвратить повреждения, здание защитили от дождя подручными материалами, также сделан водоотвод.

Специалисты сделали вывод и по поводу состояния фундамента костела и грунта под ними – фундамент следует укреплять, так как его изношенность составляет 55%, общее состояние – неудовлетворительное.

На восстановление костела с 11 мая по 20 июля было собрано 963 584,44 белорусских рублей, из которых более половины составила спонсорская помощь от юридических лиц.