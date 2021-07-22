Пьяный мужчина напал на женщину с ножом в Витебске

Пьяный прохожий напал с ножом на жительницу Витебска.

Поздним вечером 48-летняя витебчанка возвращалась домой. В какой-то момент к ней подошел мужчина, схватил за волосы и поставил на колени. Затем злоумышленник достал нож и принялся размахивать им перед лицом испуганной женщины. Происходящее заметили двое прохожих, которые и заступились за потерпевшую. Обескураженный преступник скрылся. Правоохранители по «горячим следам» установили личность и задержали нападавшего. Подозреваемый так и не смог пояснить мотивы своего поступка, списывая все на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.