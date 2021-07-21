До конца года в леса Витебской области заселят около 100 благородных оленей

олень, зоопарк в Билево
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В витебских лесах до конца года поселятся около 100 особей благородного оленя.

В Миорской РОС и Витебском лесхозе уже подготовили вольеры для будущих переселенцев. На этих территориях раньше были замечены отдельные особи благородного оленя, но все они были кочевниками из соседних районов. Теперь и в этих лесоохотничьих хозяйствах появится устойчивая популяция этих животных, а через 2-3 года сформируется их оптимальная численность, передает БелТА.

В этом году выпущены на волю около 100 особей благородных оленей: в Шумилинском лесхозе вольеры убрали 16 июля, а в Полоцкой РОС — примерно месяц назад. Это животные, которых завозили еще в ноябре — декабре прошлого года.

Весной в лесах Шумилинского района появятся благородные олени

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благородные олени Витебская область
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