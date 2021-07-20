Самый богатый человек в мире сегодня слетал в космос на собственной ракете — видео

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Частная американская компания Blue Origin отправила человека в космос Джеффа Безоса. Его состояние оценивается журналом Forbes больше чем в 200 миллиардов долларов. Инновационный космический корабль New Shepard стартоавл с частной стартовой площадки в Западном Техасе (США) и вывела в суборбитальный полёт одноименную пилотируемую капсулу с четырьмя астронавтами. Трансляция велась на канале компании в youtube.

Вместе Безосом на бору корабля была 82-летняя пилот Уолли Франк. В далеком 1961 году она была отобрана для полётов в космос, но они так и не были совершены. Франк – старейший человек, когда-либо бывавший в космосе, до неё рекорд принадлежал 77-летнему астронавту НАСА Джону Гленну.

18-летний Оливер Деймен стал самым молодым астронавтом в истории. Свой билет ему отдал отец, голландский миллиардер Джос Деймен. Молодой человек побил рекорд Германа Титова, державшийся с августа 1961 года. Советский космонавт Титов побывал в космосе в возрасте 25 лет. Четвёртым пассажиром корабля New Shepard стал брат Джеффа Безоса Марк (братья тоже летали в космос впервые в истории человечества).

Через 7 минут после старта ракета, уже без отделившейся капсулы, вернулась на космодром. Предполагается её многоразовое использование. Капсула успешно приземлилась через 10 минут 20 секунд полёта. Безос вышел из корабля в ковбойской шляпе, после чего участники полёта открыли шампанское.

БЕЛОРУСЫ-МИЛЛИАРДЕРЫ

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