Пьяный водитель въехал в жилой дом в Витебске

Фото: МВД Витебской области
Происшествия
Опубликовано

В Витебске пьяный водитель въехал в жилой дом.

Утром 19 июля наряд ДПС нёс службу на улице Зеленогурской. Внимание инспекторов привлёк автомобиль «Audi-А6». Заметив милиционеров, водитель легковушки свернул с главной дороги и стал уезжать прочь. Правоохранители стали догонять иномарку, которая пыталась уйти от преследования на большой скорости. Спустя минуту автомобиль въехал в стену жилого дома. Водитель и две пассажирки попытались скрыться, однако были задержаны. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались. В отношении 22-летнего витебчанина, управлявшего автомобилем, составлен ряд протоколов по линии ГАИ.

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Пьяный водитель въехал в жилой дом в Витебске

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