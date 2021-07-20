В Глубокском районе утонул витебчанин

Происшествия
Опубликовано

В жару люди при купании часто недооценивают опасность воды. По состоянию на 20 июля в области с начала года утонуло уже 62 человека, большинство из них – в том числе 6 детей – летом при купании.

Последний трагический случай произошел сегодня ночью – во время отдыха в компании друзей на озере Плисса Глубокского района утонул 25-летний витебчанин. 13 июля в водоеме в Лиознено утонула 13-летняя девочка, которая пыталась научиться плавать у подруги.

Спасатели призывают соблюдать благоразумие и осторожность во время отдыха на воде, не переоценивать свои возможности. Купаться рекомендуют только в специально отведенных для этого оборудованных местах, где обследован пляж и дежурят спасатели и ОСВОД. Нельзя заплывать за буйки, заходить в воду в нетрезвом состоянии, нырять в незнакомых местах, приближаться к идущим судам, от надувных матрасов лучше отказаться. Если вы не умеете плавать или не уверены в своих силах – заходите в воду так, чтобы всегда ощущать дно под ногами. До совершеннолетия детей нельзя отпускать на водоемы одних, а держать под непрерывным наблюдением.

В Витебске утонуло три человека за сутки

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Пьяный водитель въехал в жилой дом в Витебске

Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске призвал страны и нации возводить мосты, а не стены, свято хранить славянское братство

беларусь Витебская область витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Самый богатый человек в мире сегодня слетал в космос на собственной ракете — видео
Частная американская компания Blue Origin отправила
08
Пьяный водитель въехал в жилой дом в Витебске
В Витебске пьяный водитель въехал в жилой дом.
018
В Витебской таможне прошло заседание общественно-консультативного совета
В Витебской таможне в связи с эпидемиологической обстановкой
05
В Городокском районе спасатели спасли мужчину
19 июля горел дом в деревне Слобода Городокского района.
07
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)