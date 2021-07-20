Пиво лагер: особенности напитка

Лагер считается самым популярным пивом в мире. Оно характеризуется чистым, вкусным, освежающим стилем. Этот напиток может быть темным, светлым или черным. Лагер не является самым простым пивом. У этого вида есть большое количество сортов, сварить его довольно сложно.

Особенности приготовления лагера

Этот вид чувствителен к температурным перепадам, для его приготовления требуется специальное оборудование. При изготовлении очень важно соблюдать четкость. Если переборщить или не добавить нужных компонентов, то вкус будет другим. Ошибки в варении приведут к значимым дефектам.

Процесс приготовления пива начинается с создания сусло. Далее осуществляют замачивание и фильтрацию массы. Далее варят сусло с добавлением хмеля. Затем в жидкость вкидывают дрожжи. В зависимости от вида брожения, сусло поддают охлаждению до определенной температуры. Затем происходит процесс созревания, фильтрации и разлива.

Разновидности лагера

Лагер включает в себя несколько разновидностей. Выделяют пару основных сортов, с ярко выраженными особенностями:

светлое пиво;

ледяное;

темное;

пилснер;

бок;

schwarzbier.

Светлый лагер характеризуется золотистым цветом, несколько сладким вкусом. Пилснер считается мягким сортом, отличается легкой сладостью, едва заметной горечью. Ледяное пенное является крепким сортом, но при этом оно одновременно мягкое и сладкое.

Темный лагер характерен карамельным ароматом с хлебным послевкусием. Пиво бок имеет красивый золотистый цвет, крепкое. Schwarzbier – это очень темный сорт, но при этом имеет не самую большую крепость.

Особенности дегустации лагера

Во время дегустации пиво должно иметь оптимальную температуру. Если оно будет очень холодным или теплым, то потеряет часть ароматических особенностей. Лучше всего налить напиток в бокал и оставить его постоять несколько минут. Далее горлышко закрывают ладонью, взбалтывают жидкость по кругу. После этого можно почувствовать все вкусовые особенности пива.

Этот напиток нельзя продегустировать, не проглотив его. В основном послевкусие поможет определить вкус и личные предпочтения. Заказать вкусный и ароматный напиток можно прямо сейчас на сайте https://morepiva.ua/kyiv/pivo/stil:lager/.

С чем пить пиво

Светлый лагер является отличным напитком, который хорошо употреблять и самостоятельно. Для хорошего раскрытия вкуса лучше всего охладить пенное до 7-9 градусов. Пиво следует пить медленными глотками, чтобы почувствовать все его характерные особенности.

Пенное отлично сочетается с острыми блюдами, в особенности с мексиканским такосом. Светлый лагер хорошо дополнит закуска из морепродуктов. К темному лагеру лучше всего подобрать мясные или жирные блюда. Бок предпочтительные пить с горячей едой. Насыщенный вкус пива хорошо дополнят закуски из рыбы. Неострые сухарики будут отлично сочетаться с любым сортом лагера.