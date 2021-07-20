В Витебской таможне прошло заседание общественно-консультативного совета

В Витебской таможне в связи с эпидемиологической обстановкой второе в 2021 году заседание общественно-консультативного совета при Витебской таможне прошло в заочном формате. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в пресс-службе Витебской таможни.

До членов Совета был доведен порядок заполнения отдельных граф деклараций таможенной стоимости, рассмотрены типичные ошибки. Обращено внимание на Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 № 160 «О случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм декларации таможенной стоимости и порядка заполнения декларации таможенной стоимости», вступившее в силу с 01.07.2019, которым установлены случаи необходимости заполнения декларации таможенной стоимости, а также утвержден порядок ее заполнения.

Члены Совета проинформированы об особенностях осуществления зачета налогов, сборов в счет уплаты ввозных таможенных пошлин (специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин). Дополнительно их внимание обращено на недопустимость зачета сумм ввозных таможенных пошлин в счет уплаты иных платежей, за исключением зачета в счет погашения задолженности плательщиков по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также пеней (процентов). Соответственно, зачет ввозных таможенных пошлин в счет погашения задолженности по уплате утилизационного сбора недопустим, поскольку этот сбор не относится к категории таможенных платежей. Также доведена информация о том, что суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не могут зачитываться в счет уплаты иных платежей, кроме зачета в счет погашения задолженности плательщиков по уплате таможенных платежей, а также пеней (процентов).

Особое внимание уделили обсуждению проводимого пилотного проекта по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования (ЦЭД) — группа таможен, в которых таможенные операции совершаются с применением технологии удаленного выпуска товаров и механизма автоматического распределения таможенных документов как между пунктами таможенного оформления (ПТО) таких таможен, так и между должностными лицами, совершающими таможенные операции на определенных рабочем месте, в рамках одного ПТО.

Основными задачами пилотного проекта являются сокращение срока выпуска товаров и распространение технологии удаленного выпуска товаров. На сегодняшний день в пилотном проекте от Витебской таможни участвует три ПТО «Витебск-Белтаможсервис», «Бремино-Орша» и «Полоцк-Стекловолокно».

После подключения к ЦЭД названных ПТО в Витебской таможне в текущем году отмечается существенный рост (более чем на 60%) поступивших в ПТО, участников ЦЭД, импортных деклараций.

Принцип функционирования ЦЭД был заложен во внутренний порядок взаимодействия между ПТО Витебской таможни в отношении товаров, ввозимых субъектами хозяйствования Браславского, Верхнедвинского, Миорского, Поставского, Глубокского и Шарковщинского районов через автодорожный пункт пропуска «Урбаны» и ранее декларировавшихся в ПТО «Браслав-Белтаможсервис» (упразднен с 21.05.2021).

В настоящее время, в отношении указанных товаров, которые физически размещаются в пункте пропуска «Урбаны», помещение под таможенные процедуры осуществляется в РПТО «Полоцк» или

ПТО «Полоцк-Стекловолокно», а физический контроль – в РПТО «Урбаны».

Кроме того, до членов Совета доведена информация о применении навигационных устройств (пломб) в целях обеспечения дистанционного контроля за перемещением транспортных средств с товарами, находящихся под таможенным контролем. Порядок применения навигационных устройств (пломб) определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2020 № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Отмечено, что навигационные устройства (пломбы) могут также применяться в целях обеспечения контроля за перевозкой товаров, находящихся под таможенным контролем, в качестве альтернативы таможенному сопровождению.

Применение навигационных устройств (пломб) позволило:

сократить время нахождения транспортных средств с товаром в пункте пропуска;

сократить время на совершение таможенных операций связанных с оформление документов и журналов при приеме/передаче товаров для таможенного сопровождения;

уменьшить расходы перевозчиков,

осуществлять надлежащий контроль за перемещением транспортных средств с товаром по территории Республики Беларусь.