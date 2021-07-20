С 1 августа на территории Витебской области вводится сбор за пересечение границы на машине

Скан motor.ru
Витебская область
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В Витебской области с 1 августа вводят местный сбор за пересечение границы на автомобиле. Сбор вводится до 1 января 2023 года. Его ставка составит 1 базовую величину (29 рублей) независимо от количества пассажиров.

В Витебской области сбор будет взиматься за пересечение транспортным средством границы при выезде из страны в пунктах пропуска на границе с Латвийской («Григоровщина», «Гаврилино», «Урбаны», «Плюсы») и Литовской («Видзы», «Мольдевичи», «Лынтупы») республиками. Эти пункты пропуска расположены на территориях Верхнедвинского, Браславского и Поставского районов области.

Между тем от уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют: представители государственных органов, иностранцы с безвизом на «Славянский базар», ветераны ВОВ, люди, выезжающие за медицинской помощью, на похороны близких, по постановлениям о депортации и другие.

Напоминаем, что с 21 декабря 2020 года Беларусь ввела ограничения на выезд через наземные границы.

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Витебская область машина местный сбор пересечение границы
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