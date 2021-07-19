Как купить хорошее подержанное авто — лайфхаки

Приобретая автомобиль, важно правильно поставить цели. Надо понимать, ради чего делать данную покупку.

До момента приобретения автомобиля стоит определиться с тем, будете ли ездить по городу или на дальние расстояния. Так, для любителей путешествий с комфортом не подойдет классический городской автомобиль. В городе важна динамика и компактный размер, в то время как для автокруиза нужен автомобиль с плавным ходом и большим топливным баком. Семьи с детьми предпочитают большие минивэны, которые не очень хорошо вписываются в современную городскую среду. Конечно, производители автомобилей пытаются найти «золотую середину», найти компромиссные варианты — универсальные автомобили, которые хорош показывают себя как в городе, так и на скоростных трассах, а, при необходимости, могут справиться и с бездорожьем. Среди таких экземпляров следует упомянуть Mercedes на автобазаре Park Drive.

Профессиональный подход к поиску автомобилей с пробегом подразумевает комплексный подход к анализу информации, размещенной в открытых источниках. Само собой, что в первую очередь анализируются тексты объявлений. Далее важно основательно изучить состояние салона приобретаемого автомобиля, осмотреть подкапотное пространство и, конечно же, кузов.

Основные аспекты, учитываемые при покупке авто:

поищите объявления, которые содержат достаточно информации об объектах продаж;

определив подходящие для вас предложения, выедите ключевые критерии хорошей покупки;

определите свой бюджет, соотнесите его с реальным спросом и наличием предложений на рынке;

осматривая авто, воспользуйтесь толщиномер, чтобы измерить толщину лакокрасочного покрытия автомобильного кузова;

дополнительно надо осмотреть салон автомобиля, попытаться выявить дефекты имеющиеся в салоне, на руле, креслах, подлокотниках и ручке коробки передач;

автомобильно должен двигаться плавно и ровно.

Если есть незначительные дефекты, с которыми вы готовы мириться, то полученная вами информация будет подспорьем для торга в продавцом. Можно «надавить» на продавца, предложить ему понизить цену. Продавцы по умолчанию готовы к такому разговору и обычно охотно идут на уступки, потому что они заинтересованы продать товар как можно скорее и получить деньги на руки.

Так, если имеются некоторые сколы и царапины на кузове, то это ляжет в основу аргументации на переговорах с продавцом. Скорее всего вам удастся существенно снизить стартовую цену автомобиля.

Дополнительную информацию можно получить во время тест-драйва. Если были замечены необычные шумы, то это повод насторожиться. Если же вы знаете реальную причину шумов, и вас не пугает то, что в в процессе эксплуатации автомобиля всплывет некая проблема, то можно смело «сбивать» цену.

Почему подержанное авто лучше нового?

Как известно, купить совершенно новый автомобиль из салона — удовольствие не дешевое. Далеко не всякий человек имеет достаточно денег на такое приобретение. Однако автомобили с пробегом имеет ряд преимуществ. Спрос на хорошие автомобили есть всегда, однако цена нового автомобиля падает сразу после оформления сделки.

Многие эксперты советуют выполнять рекомендации, покупая авто бывшие в пользовании: