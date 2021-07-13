В Витебске активно проводятся работы по реконструкции участков тепловых сетей

Приоритетными задачами, стоящими перед филиалом «Витебские тепловые сети» являются бесперебойное снабжение потребителей теплом, снижение теплопотерь и повышение надежности работы оборудования источников тепла и тепловых сетей.

Для осуществления данных задач разработан план реализации объектов тепловых сетей, который предусматривает внедрение инновационных технологий, связанных с переходом на применение ПИ-труб. Использование данных труб обусловлено не только кардинальным снижением теплопотерь, но и повышением надежности теплотрасс, увеличением срока их службы, а также существенным снижением издержек на эксплуатацию, обслуживание и ремонт.

В июне текущего года завершились строительно-монтажные работы по реконструкции участка тепловых сетей по ул. К. Маркса в городе Витебске, 3-й пусковой комплекс. Генеральным подрядчиком объекта выступало ООО «Гидроспецмонтаж». Общая протяжённость реконструируемого участка тепловых сетей составила более 460 метров.