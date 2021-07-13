В Витебске активно проводятся работы по реконструкции участков тепловых сетей

Главное
Опубликовано

Приоритетными задачами, стоящими перед филиалом «Витебские тепловые сети» являются бесперебойное снабжение потребителей теплом, снижение теплопотерь и повышение надежности работы оборудования источников тепла и тепловых сетей.

Для осуществления данных задач разработан план реализации объектов тепловых сетей, который предусматривает внедрение инновационных технологий, связанных с переходом на применение ПИ-труб. Использование данных труб обусловлено не только кардинальным снижением теплопотерь, но и повышением надежности теплотрасс, увеличением срока их службы, а также существенным снижением издержек на эксплуатацию, обслуживание и ремонт.

В июне текущего года завершились строительно-монтажные работы по реконструкции участка тепловых сетей по ул. К. Маркса в городе Витебске, 3-й пусковой комплекс. Генеральным подрядчиком объекта выступало ООО «Гидроспецмонтаж». Общая протяжённость реконструируемого участка тепловых сетей составила более 460 метров.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Житель Витебска после посещения клуба разгромил торговый центр

Икона Божией Матери «Троеручица»: какие чудеса творит и что у нее просят

3 благоустроенных пляжа в Витебском районе

Топ-5 озер Витебского края. Самое древнее, самое глубокое, самое чистое и самое рыбное

Названы официальные места для купания в Витебской области на 2020 год

Где в Витебске сходить на пляж

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Житель Витебска после посещения клуба разгромил торговый центр
Житель Витебска в нетрезвом виде после похода в ночной
095
В Витебске демонтировали надпись «Я ❤️ Беларусь»
В Витебске разобрали надпись «Я ❤️ Беларусь», выложенную
051
Витебский комбинат шелковых тканей
Витебский комбинат шелковых тканей вышел из процедуры санации и будет ликвидирован
Экономический суд Витебской области прекратил санацию
048
В Витебске на торгах была продана неиспользуемая база за 41,4 тыс.руб
Неиспользуемая производственная база в Витебске продана
048
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)